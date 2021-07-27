Токио, 27 июля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Российская гимнастка Виктория Листунова, одна из победительниц многоборья на Олимпиаде в Токио, рассказала, что старалась во время соревнований «ни о чём не задумываться, просто выходить и делать своё дело», передаёт 27 июля «Спорт-Экспресс».

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Листунова "Старалась сильно ни о чём не задумываться, просто выходить и делать своё дело. Ни хуже, ни лучше — как отрабатывали на тренировках. В принципе, так и удалось, я очень рада».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 июля, российская команда гимнасток (Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова и Владислава Уразована) победила на Олимпиаде, набрав 169,528 балла. Гимнастки из США заняли второе, а из Британии — третье место.