Манчестер, Великобритания, 27 июля, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с восемью футболистами, чтобы направить вырученные средства на трансфер защитника «Реала» Рафаэля Варана и латераля мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера. По словам издание ESPL, «манкунианцев» могут покинуть защитники Брендон Уильямс, Фил Джонс, Диогу Далот, Алекс Телеш, полузащитник Джесси Лингард и нападающие Андреас Перейра, Антони Марсьяль и Даниэль Джеймс.

Abhijit Tembhekar Стадион клуба «Манчестер Юнайтед»

23 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере 21-летнего флангового нападающего сборной Англии Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро.

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед», набрав 74 очка после 38-ми туров, занял вторую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2020/21.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал с защитником сборной Франции Рафаэлем Вараном пятилетний контракт с зарплатой в 12 миллионов евро.