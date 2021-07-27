Курск, 27 июля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило Курской области из резервного фонда 662,7 млн рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Эти средства направят в областной Фонд обязательного медицинского страхования для покрытия расходов на лечение пациентов с коронавирусом. Деньги поступят до конца августа.

Расходы на лечение одного пациента с коронавирусом могут составлять от 67 до 283 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести заболевания. Всего в Курской области развернуто 1 тыс. 778 ковидных коек в десяти больницах.