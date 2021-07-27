Москва, , 17:37 — REGNUM Президент Туниса Каис Саид пытается изменить структуру управления страной, чтобы упрочить собственную власть. Об этом 27 июля заявил заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев на телеканале «Россия 24».

Тунис

«Я полагаю, что нынешний президент хочет усиление собственной власти для того, чтобы навести некий порядок. Он к этому шёл последовательно», — заявил Евсеев.

«В апреле он взял под своё управление силы внутреннего порядка — они раньше подчинялись премьер-министру. Позднее он решил взять полноту власти в собственные руки и не позволил создать конституционный суд, который бы ему мешал. Вот такое укрепление власти президента может означать попытку наведения порядка в стране с целью её экономического развития», — указал он.

Ранее в Тунисе на фоне массовых акций протеста президент страны Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента, после чего армия окружила здание парламента и государственного телевидения. Также президент объявил об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши и лишил неприкосновенности всех депутатов.