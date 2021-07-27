Полиция в 7 раз «понизила» количество участников крестного хода в Киеве
Киев, 27 июля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Киеве без инцидентов завершился крестный ход в честь годовщины Крещения Киевской Руси, сообщила 27 июля около 17:00 по местному времени патрульная полиция столицы Украины.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Крёстный ход
Следите за развитием событий в трансляции: «День Крещения Руси — все новости»
Как отметили силовики, полноценное движение транспорта в центре Киева восстановлено. Правонарушений в ходе мероприятия зафиксировано не было.
Полиция Киева подсчитала, что в массовых мероприятиях по случаю 1033-летия Крещения приняли участие около 55 тысяч граждан.
ИА REGNUM напоминает, что, по подсчётам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в крестном ходе в столице Украины приняли участие 350 тыс. человек.