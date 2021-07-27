Москва, 27 июля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») видит риски для партии в отказе наказывать сравнившего антипрививочников с баранами депутата Госсовета Татарии Ильшата Аминова.

40.mchs.gov.ru Овца

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

«Единая Россия» продолжает пробивать очередное дно… Сначала один распоясавший «народный избранник», некто Аминов, обозвал своих сограждан, антипрививочников, «безмозглыми баранами» и «животными», потом другой… по совместительству, являющийся главой партийной комиссии по этике Евгений Ревенко начал настолько тупо его оправдывать, что термин «баран» просто умолял употребить его в отношении этого на всё готового партфункционера. А уж Госсовет Татарстана добавил в это, отнюдь, не халяльное блюдо, свою порцию тухлого соуса, заявив, что никаких санкций в парламенте Аминова также не ждет, так как его высказывание является лишь «личной позицией тележурналиста», а не официальным заявлением депутата», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

«Ну, понимаете, да? «Яйца сверху» — это депутат, а вот они же, но сбоку — уже журналист. А с журналиста взятки гладки: он же не депутат. Молодцы, партийцы! Верной дорогой идите! Прямо в пропасть», — констатировал парламентарий.

«Ждём окрика выдерживающего паузу Турчака, а то и бери выше — самого Медведева: мол, как смел член такой замечательной партии публично назвать избирателей баранами, мог бы ведь ограничиться и внутренним голосом», — добавил Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») заявил, что в партии не будут наказывать сравнившего антипрививочников с баранами депутата Госсовета Татарии Ильшата Аминова. Парламентарий высказался в поддержку обязательной прививки от коронавируса.

«Здесь я абсолютно согласен с доктором Мясниковым: люди — это те же животные. И есть закон стада: нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета. Если безмозглому барану и, простите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада», — сказал Аминов в эфире местного ТВ.

Он также заверил, что готов к критике.