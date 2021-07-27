Екатеринбург, 27 июля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В свердловских больницах увеличилось количество больных COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Коронавирус

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В области зарегистрировано 840 «тяжёлых» больных коронавирусной инфекцией, это новый антирекорд. Предыдущий пик был установлен накануне, 27 июля (786 человек).

490 тяжелобольных находятся в реанимации, 386 из них подключены к ИВЛ. 6702 пациента лежат в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 105 тыс. случаев заражения коронавирусом.