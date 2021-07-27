Белгород, 27 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Белгородской области 27 июля выявлено 135 новых носителей коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 44 тысячи. От осложнений скончались шесть пациентов, в том числе жительница Курской области 1963 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Всего в Белгородской области подтверждено 44 020 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 39 095 жителей, из них 124 завершили лечение за последние сутки. В стационарах региона находится 1301 пациент, в том числе 39 на ИВЛ, получают амбулаторную помощь 2754 человека. На самоизоляции — 10 935 белгородцев.

За минувшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов. В целом, от осложнений скончались 870 пациентов.