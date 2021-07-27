Токио, 27 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Российский тхэквондист Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 80 кг. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ilgar Jafarov Тхэквондо

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В финале Ларин одержал победу над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски со счётом 15:9.

Ранее в 1/8 финала Ларин одолел Питу Тофатофуа из Тонга со счётом 24:3, в четвертьфинале победил словенца Ивана Трайковича (16:3), а в полуфинале был сильнее китайца Сунь Хонйи (30:3).