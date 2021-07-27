Москва, 27 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Из-за сильной жары в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает 27 июля сайт Гидрометцентра России.

Жара

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Уточняется, что причиной присвоения «оранжевого» уровня стала очень высокая температура воздуха — жара около 30 градусов выше нуля. Период предупреждения действует до 20:00.

В Московской области Гидрометцентр предупреждает о высокой и чрезвычайной пожароопасности — четвёртом и пятом классе опасности. Предупреждение будет действовать до 29 июля.