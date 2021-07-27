Минск, 27 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. За последние сутки в Белоруссии зафиксировано 525 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 27 июля министерство здравоохранения республики.

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Таким образом с начала пандемии COVID-19 в стране выявлен 441 881 носитель SARS-CoV-2.

За последние 24 часа из больниц было выписано 468 пациентов, которые проходили лечение от коронавируса, сообщает агентство БелТА. Всего в Белоруссии выздоровели 435 842 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В общей сложности в стране проведено 7 220 583 теста.

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За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3413 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19.