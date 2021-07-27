Москва, 27 июля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Компенсацию в размере 19 млн рублей потребовала бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс от лидера музыкальной группы Сергея Шнурова за нарушение авторских прав. После отказа музыканта певица подала в суд, сообщил 27 июля её адвокат Роман Лалаян.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

По словам Лалаяна, переговоры со Шнуровым сторона Вокс пыталась вести полтора месяца. По мнению певицы, Шнуров должен был платить ей отчисления за песни, записанные при её участии. Вокс считает себя соавтором таких песен.

Вокс отправляла письма Шнурову и связанным с ним организациям, но во всех ответах был отказ. Её претензии касаются песен «Экспонат», «Сумка», «Короче», «Платье» и других.

«Естественно, мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики», — рассказал Лалаян изданию Газета.ру.

Суд зарегистрировал иск певицы о защите авторских прав 26 июля.

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