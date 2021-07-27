Бухарест, 27 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Румынии было выявлено 175 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

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Отмечается, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране стало составлять 1 082 551.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в Румынии на сегодняшний день достигло 34 273.

При этом уточняется, что на сегодняшний день свыше 1,047 млн человек в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Румынии за сутки было выявлено 84 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.