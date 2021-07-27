Москва, 27 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Во время пандемии российский ювелирный рынок впервые столкнулся с ситуацией, когда невозможно было увидеть камни, чтобы оценить их качество и приобрести. Илья Клюев, президент ювелирного клуба Cluev, рассказал ИА REGNUM, с какими трудностями столкнулись ювелиры России за последние два года.

Бриллианты

Весной 2020 года, когда началась пандемия, полностью закрылись границы, как и все сферы экономики, ювелиры также оказались в сложном положении. Остановились поставки в Россию цветных камней и бриллиантов.

«Покупать драгоценные камни, не увидев их своими глазами невозможно. И в этой связи самым правильным решением было бы приобретать камни, ограненные в России. Но парадокс в том, что в нашей стране алмазы есть, а бриллиантов нет. Россия, добывая алмазов на 4,5 млрд долларов в год, гранит бриллиантов в лучшем случае на 100 млн долларов. Остальные добытые алмазы уходят на экспорт, главным образом в Бельгию и Арабские Эмираты», — отмечает Илья Клюев. По его словам, отдавая сырье на огранку в другие страны, Россия теряет ежегодно по несколько миллиардов долларов.

«Ювелирный рынок столкнулся с дефицитом камней на фоне пандемии. Чтобы решить данную проблему, мы арендовали простаивающие производственные мощности в Смоленске на заводе «Кристалл», организовали рабочие места, а также приобрели у Алросы первую партию камней стоимостью 100 тыс. долларов», — говорит он.

За месяц работы в Смоленске было огранено 200 бриллиантов и получена дополнительная маржинальность в 15%. «Это первое за 30 лет производство в России, которое возобновило российскую огранку бриллиантов», — утверждает Клюев.

Стратегия по развитию бриллиантового рынка России за счет продаж относительно крупных камней средней стоимостью в несколько млн рублей и потенциалом годового оборота 2−5 млрд рублей дополнилась созданием коллекции Best Friends. Ее запуск запланирован на осень 2021 года. Данная стратегия существенно расширяет возможности и прибыль для инвесторов. Как отмечает эксперт, выстроив всю цепочку от огранки до продажи конечному клиенту можно рассчитывать на маржинальность 20−30%.

«На производстве в Смоленске мы планируем разработать полноразмерный ассортимент бриллиантов от 0,1 до нескольких каратов. Наша цель — создать сток на $10 млн. Если мы хотим за год огранить камни на эту сумму, придется в десять раз увеличить количество огранщиков до 120 человек», — планирует ювелир.