Екатеринбург, 27 июля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили ещё 490 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

117 новых носителей вируса SARS-CoV-2 — жители Екатеринбурга, ещё 373 человека проживают в других муниципалитетах. Для сравнения, 26 июля было выявлено 494 новых ковид-пациента (пик — 495).

Всего в регионе зарегистрировано 105 408 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть прибывший в Свердловскую область вакцины «Спутник Лайт» достанется жителям Екатеринбурга.

Читайте также: Средний Урал получил вакцину «Спутник Лайт»