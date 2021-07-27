Токио, 27 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийские кольца

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

В ¼ финала российские спортсмены одержали победу над командой Нидерландов со счётом 21:19.

В полуфинале сборная России сыграет с командой Сербии, которая пока выиграла все семь матчей на Играх. Во втором полуфинале сборная Бельгии встретится с победителем матча между командами Латвии и Японии.