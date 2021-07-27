Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации могут ужесточить антиковидные ограничения. С таким предложением на заседании регионального оперштаба 27 июля выступил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

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«Если на текущей неделе нам вместе с населением, предпринимательским сообществом стабилизировать ситуацию не удастся, я буду обращаться к губернатору о дальнейшем ужесточении ограничительных мер. Конечно, включая те объекты, в которых людям разрешено находиться без масок. Это бани, сауны, фитнес-клубы, оказывающие услуги в закрытых помещениях. Также бассейны, аквапарки в закрытых помещениях», — сказал Ковалёв.

Также предлагается ограничить заполняемость кинотеатров и театров до 25%. Также возникла идея заселять в студенческие общежития только привитых или переболевших людей.