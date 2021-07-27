Сеул, 27 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель SsangYong выпустил тизерные изображения нового концептуального внедорожника с индексом X200. Изображения распространила пресс-служба компании.

SsangYong SsangYong X200

Новинка получила круглую оптику в стиле Jeep. Конкурировать на рынке модель будет с Suzuki Jimny.

Концепция, в рамках которой был создан новый внедорожник SsangYong X200, получила название Powered by Toughness («заряжен прочностью»). В рамках неё автопроизводитель отказался от простых форм и сосредоточился на структурных деталях, а также взаимодействии оттенков и текстур.

В компании пока не раскрывают технических подробностей модели. Ожидается, что внедорожник SsangYong X200 получит гибридную установку или электромоторы, поскольку в компании планируют перейти на производство электрокаров.

Ранее компания SsangYong представила изображения модели SsangYong J100, выполненной в стиле внедорожника Korando 1996 года.

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