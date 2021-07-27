Токио, 27 июля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Американская гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась с командного многоборья. Об этом 27 июля сообщает официальный Twitter Олимпийских игр — 2020.

Симона Байлз

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Отмечается, что Байлз больше не сможет выступить в командном многоборье из-за травмы ноги.

В Федерации спортивной гимнастики США заявили, что Байлз будет каждый день проходить обследование, чтобы определить, сможет ли она принять участие в дальнейших выступлениях.

Отметим, что 27 июля проходят финальные соревнования в командном многоборье среди женщин.