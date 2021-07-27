Москва, , 15:30 — REGNUM В настоящее время среди северокорейской молодежи считается «круто» говорить на южнокорейском диалекте и использовать южнокорейские формы обращения друг к другу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал информацию о том, что власти КНДР начался новый виток борьбы с южнокорейским сленгом.

КНДР Roman Harak

«В том, что в КНДР началась кампания за чистоту и правильность речи и за борьбу с контрреволюционными выражениями и интонациями, особых сомнений нет, — сказал Ланьков. — Хотя бы потому, что об этом много и шумно пишет официальная северокорейская печать. Последние месяцы тема необходимости защищать чистоту и правильность речи и следовать литературной норме (то есть пхеньянской норме, закрепленной в официальных северокорейских текстах) поднимается в северокорейской печати практически постоянно».

Как пояснил Ланьков, это связано с явлением, на которое востоковеды обратили внимание уже около 20 лет назад.

«Дело в том, что в Северной Корее среди молодежи уже около 15−20 лет считается круто говорить на южнокорейском диалекте, использовать южнокорейские формы обращения друг к другу, южнокорейскую грамматику», — пояснил Ланьков.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что власти КНДР призвали граждан страны быть бдительными и воздержаться от использования южнокорейского диалекта.