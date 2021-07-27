Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила о своей решимости защищать права детей-инвалидов и детей с особенностями в развитии, не допускать дискриминации таких детей в любой форме.

Gov.spb.ru Анна Митянина

Так детский омбудсмен Петербурга отреагировала на скандальную ситуацию в ЖК «Балтийская жемчужина», где местная жительница попыталась выгнать с детской площадки детей-инвалидов и сопровождающих их взрослых, ссылаясь на то, что эти дети якобы напугали ее ребенка. Записанный на видео инцидент вызвал большой общественный резонанс, а Следственный комитет проводит доследственную проверку.

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Митянина напомнила, что в Санкт-Петербурге проживает более 18,5 тысяч детей-инвалидов. Она признала, что родителям таких детей с нетерпимостью, осуждением окружающих «приходится сталкиваться практически каждый день — на детских площадках, в торгово-развлекательных комплексах, в парках, в магазинах». Такую нетерпимость, по словам правозащитницы, необходимо искоренять.

«Особенный ребенок может появиться в любой семье, и никто от этого не застрахован. Единственный способ бороться с невежеством — тотальное информирование и воспитание взрослых», — уверена Митянина.

Она отметила, что продолжит держать под контролем этот инцидент и ситуацию с детьми-инвалидами в целом.

«Я буду защищать права особенных детей и делать все, чтобы у каждого ребенка в Санкт-Петербурге были равные права и возможности», — пообещала детский омбудсмен Петербурга.