Волгоград, 27 июля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Волгоградской области 27 июля выявлено 315 носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 25 районах региона. Зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов в возрасте от 33 до 92 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Волгоградской области подтверждён 69 971 случай заболевания COVID-19. Справились с болезнью 62 427 человек, в том числе 257 — выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекций, в регионе кончались 1764 пациента.

Госпитализированы в стационары и лечатся амбулаторно 5 780 жителей области.