Москва, 27 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Штаммы коронавируса, которые появились в России, не представляют собой угрозы, так как в результате мутации они не сделались более заразными или опасными для заболевшего. Об этом 27 июля заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM», комментируя сообщения об исключении ВОЗ варианта коронавируса AT.1, который был выявлен в РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По словам Тимакова, в настоящее время видно основные линии, патогенные штаммы SARS-CoV-2 такие, как бразильская, британская и индийская разновидности коронавируса, а также южноафриканский штамм, требующий серьезного отношения.

«Остальные мутации, которые были, <…> северо-западный штамм, и сибирский наш штамм, и еще около 15 тысяч различных видоизменений, которые были выявлены в России, они не имеют эпидемиологической опасности, потому что они <…> не стали более заразными, не стали больше поражать наши органы и ткани, поэтому эти штаммы не стали жизнеспособными», — сказал вирусолог.

В то же время, он указал, что штамм «Дельта», как считает специалист, становится все более устойчивым и легче преодолевающим иммунитет человека.

«Индийский (штамм коронавируса) вытеснил вообще все, что только можно, потому что его способность связываться с нашими рецепторами, и проникать в организм, и обходить иммунные барьеры сейчас приближается к идеальной», — заключил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский штамм коронавируса (АТ.1) убран из списка для мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).