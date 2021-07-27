Париж, 27 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Юридические органы Франции начали расследование в связи с нападением на посольство Кубы, которое было совершено в Париже 26 июля. Об этом на брифинге для прессы 27 июля сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Франции.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Франция

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«Было начато судебное расследование, чтобы установить виновных в этом теракте, в результате которого зданию был причинён материальный ущерб, но обошлось без жертв», — отметил дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД Франции.

Он также отметил, что в настоящее время охрана и система обеспечения безопасности вокруг посольства усилены.

«Франция осуждает это нападение на посольство Республики Куба в Париже», — добавил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля во Франции неизвестные атаковали посольство Кубы, применив бутылки с зажигательной смесью. Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья заявил, чтоответственность за непрерывные кампании против Кубы несёт правительство Соединённых Штатов, которое «поощряет такое поведение и призывы к безнаказанному насилию».

Он также назвал произошедшее терактом.