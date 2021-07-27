Сухум, 27 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Подача питьевой воды в Сухум и в ряд населенных пунктов Абхазии нарушена из-за прошедших ливней. Об этом, как сообщает 27 июля пресс-служба администрации абхазской столицы, заявил замдиректора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

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Он рассказал, что реки в республике вышли из берегов и затопили две насосных станции: Гулрыпшскую и Келасурскую. Из-за этого их работу пришлось остановить.

«Гулрыпшскую насосную полностью залило. Агудзера, Гулрыпшский район и Синоп, которые она питает, остаются в данный момент без воды, потому что насосы надо высушивать. Что касается Келасурской насосной, там ситуация гораздо хуже — смыло 120-метровый напорный водопровод», — сказал Авидзба.

Глава департамента сообщил, что водопровод проходил над рекой Гумистой. Пока уровень воды в ней не спадёт, начать ремонтные работы будет невозможно.

В Сухуме без питьевой воды остались жители нескольких улиц. Есть районы, где подача воды сохранилась, но напора хватает только до первых этажей домов.

Стоит отметить, что из-за прошедших в Абхазии ливней также пострадали жилые дома в Сухуме и разных районах республики.