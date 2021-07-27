Джакарта, 27 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 18 666 343 человека, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Президент Индонезии Джоко Видодо на вакцинации от коронавируса в Национальной галерее Индонезии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 45 278 549 жителей Индонезии.

Вакцинацию прошли 1 449 564 медицинских работника, 10 654 316 государственных служащих, 3 087 874 пожилых людей, 1 693 182 преподавателя, 3 474 502 уязвимых людей, 88 детей в возрасте 12 — 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, первую дозу вакцины против коронавируса в Индонезии получили 718 000 детей в возрасте 12−17 лет.

Читайте также:В Индонезии 718 тысяч детей получили первую дозу вакцины от коронавируса