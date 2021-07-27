Таллин, 27 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Отчет Департамента здоровья Эстонии о причинах массовой порчи запасов вакцины от коронавируса в лаборатории ведомств не доступен общественности. Об этом сообщил портал национал-консерваторов страны Uued uudised.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Китайская вакцина Sinopharm

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Сам департамент объявил, что отчет, подготовленный по запросу следственной комиссии Государственной канцелярии, не подлежит разглашению, так как содержит коммерческую информацию и касается частных компаний. В Госканцелярии документ получил пометку «деловая тайна».

Сообщается, что в результате расследования, длившегося более месяца, Департамент здоровья так и не смог выяснить, каким образом температура в холодильных камерах поднялась выше предписанных 8 градусов и привела к порче десятков тысяч вакцин от коронавируса производителя AstraZeneca.

Кроме того, департамент так и не смог определить, кто из его сотрудников установил систему сигнализации о колебаниях температуры таким образом, что она не сработала во время национальных праздников — Дня Победы и Иванова дня, 23 — 24 июня нынешнего года.

Как отметил портал национал-консерваторов Эстонии, на сегодняшний день никто не взял на себя ответственность за громкое ЧП — ни глава департамента здравоохранения, ни какой-либо из министров, отвечающих за вакцинацию.

Ситуация может принять скандальный характер, так как страховая фирма отказывается компенсировать ведомству потери, требуя предоставить точные данные о причинах произошедшего