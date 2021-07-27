Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Число участников прививочной кампании от коронавируса в Ростовской области превысило 1 млн человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

В настоящее время прививки от COVID-19 получили 1 млн 36,27 тыс. человек (+ 15 525 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 679,75 тыс. человек (+ 13 469 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области от COVID-19 необходимо привить более 2 млн человек — 60% населения. Такой план был поставлен властями в преддверии массовой вакцинации.