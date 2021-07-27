Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 18 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали восемь женщин в возрасте от 43 до 95 лет и десять мужчин в возрасте от 42 до 90 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии COVID-19 в Ростовской области не смогли победить 5 089 человек.