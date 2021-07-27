Москва, 27 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. На Прямую линию с президентом России и в региональные отделения Народного фронта поступает масса обращений от людей из муниципальных многоквартирных домов, безопасно проживать в которых нельзя — нужен срочный капитальный ремонт. Но местные власти пытаются свою обязанность по его проведению переложить на жильцов.

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«Решать каждый раз через суд проблемы с высоким износом жилых домов обратившихся в ОНФ граждан займет долгие годы, так как аналогичных обращений в регионах очень много. По этой причине активистами ОНФ запланировано проведение мониторинга по поиску системного решения для улучшения жилищных условий граждан, живущих в домах с высоким процентом физического износа и по факту уже малопригодных для проживания», — сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Примером борьбы за права людей против чиновников от ЖКХ может служить ситуация в Котельниче Кировской области, где с 2017 года инвалид жила с провалившимся полом и не могла добиться от городских властей ремонта пола в муниципальной квартире. Чиновники пытались снять с себя ответственность и переложить затраты по ремонту на пенсионерку. Добиться долгожданного ремонта женщине помогли активисты ОНФ.

Двухэтажный кирпичный дом, которому более 60-и лет, ни разу не ремонтировался. Здание просело, талые воды стали регулярно затапливать подвал. Из-за сильной влажности в подвале прогнили доски, а потом и обвалился пол в квартире на первом этаже. Поскольку квартира находится в собственности муниципалитета, пенсионерка не раз обращалась за помощью в администрацию Котельнича. Но чиновники сослались на условия договора социального найма, возлагающего на нанимателя квартиры обязанность по проведению текущего ремонта. Женщина обратилась за помощью к активистам ОНФ, которые с аргументами чиновников не согласились.

«Осмотрев помещение, мы пришли к выводу, что здесь необходим капитальный ремонт — а это уже обязанность собственника, то есть муниципалитета. Ведь речь идет в том числе о восстановлении сгнивших несущих конструкций», — рассказал член регионального штаба ОНФ Алексей Дудин.

Активисты ОНФ направили обращение в областную прокуратуру. Та, в свою очередь, выдала чиновникам предписание об устранении нарушений — отремонтировать пол за счет бюджетных средств.

Однако чиновники решили потратить деньги на другое. Примерно за 40 тысяч рублей они решили провести независимую экспертизу. В своем заключении специализированная организация указала, что восстановление пола относится к текущему ремонту. А значит, ремонт должна провести сама пенсионерка за свой счет.

Точку в этом споре поставил суд, куда в интересах женщины направила исковое заявление прокуратура. Несмотря на заключение экспертизы, он встал на сторону пенсионерки. В начале июля рабочие приступили к ремонту. Старый пол был полностью демонтирован, затем рабочие уложили новый, постелили линолеум. Законность и справедливость были восстановлены, а задуманный для того, чтобы решить аналогичные проблемы по всей России мониторинг Народного фронта поможет собрать информацию о проблеме и предложить властям системные решения.