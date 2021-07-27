Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 392 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 июля. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Положительный результат теста на коронавирус получили жители 55 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (159), а также Азовском, Аксайском и Сальском районах (по девять). Более 19,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,4% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 107 984 носителя коронавируса. Выписаны с выздоровлением 95 930 человек.