Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4х200 м вольным стилем
Токио, 27 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4×200 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Dave Dugdale
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В составе российской эстафетной команды выступают Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев и Михаил Вековищев. Они пробились в финал с четвёртым результатом.
Финальный заплыв состоится 28 июля. В нём, помимо России, примут участие Великобритания, США, Австралия, Бразилия, Германия, Италия и Швейцария.
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