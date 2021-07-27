Сухум, 27 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Гудаутском районе Абхазии из-за ливней из берегов вышли реки и подтопили ряд населенных пунктов. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба МЧС республики.

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По данным министерства, от наводнения в районе пострадало не менее 350 домов. Люди были оттуда эвакуированы. На месте работают спасатели.

Кроме того, в Сухуме из-за дождей подтопило несколько улиц. Пострадали не менее 30 жилых домов. В столице эвакуация людей не понадобилась. Есть сведения, что от стихии также пострадали дома в Очамчырском районе.

Стоит отметить, что ливни в Абхазии начались прошлой ночью. Последствия разгула стихии спасатели устраняют с утра 27 июля.