Москва, 27 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Совершенно неуместной, как с исторической и правовой, так и с человеческой стороны, аналогией заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев назвал условие, при котором Турция признает, что Крым — это Россия. «Граждане Кипра не проводили референдума о разделении своей страны и не приглашали турецкие войска занять часть их территории. Поэтому путает профессор Божий дар с яичницей. И не нужно забывать, что испокон веков Турция была нашим геополитическим соперником, а проще говоря — врагом. Им она является и сегодня, им останется и завтра. Все жесты в нашу сторону — не более чем циничная хитрость их лидера и политического истеблишмента», — заявил 27 июля ИА REGNUM юрист, комментируя слова турецкого профессора Малтепе Хасан Унала, что в Турции могут признать Крым российским, если Москва ответит признанием Турецкой Республики Северного Кипра в качестве независимой страны.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Они всегда делают то, что им выгодно, вспомним сбитый российский самолет, поведение в Сирии и позицию по Карабаху. Они думают, что способны обойти нас по всем направлениям сотрудничества, отжав себе то, что им нужно и выгодно. А мы продолжаем делать вид, что всё хорошо, и едем на их олинклюзив», — отметил Соловьев.

«Взгляните на истинное лицо турецкой политики: Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна никогда не признает Крым частью российских территорий, так как Анкара видит в Киеве «ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности региона» и более того, в том или ином виде собирается принять участие в проекте «Крымская платформа», направленном на возвращение Крыма в состав Украины. И пока мы дальше пополняем бюджет этой страны, разгоняя ее экономику и делая, таким образом, нашего соперника сильнее и могущественнее, их суетливые и немного смешные профессора и дальше будут заявлять то, что им выгодно и интересно», — добавил эксперт.