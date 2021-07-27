Токио, 27 июля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Российская пловчиха Светлана Чимрова вышла в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 200 метров баттерфляем. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийские кольца

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В квалификационных заплывах Чимрова показала шестой результат. Турнирную таблицу возглавила представительница Китая Чжан Юйфэй, которой российская спортсменка уступила 1,34 секунды.

Полуфинальные заплывы в этой дисциплине состоятся 28 июля.

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