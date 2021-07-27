Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Зенит» (Санкт-Петербург) состоится без зрителей. Болельщиков не пустят на стадион «Ростов Арена» из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом было объявлено на заседании регионального оперштаба 27 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Ситуация с коронавирусом в Ростовской области крайне сложная, и ежесуточный прирост носителей инфекции продолжает расти. Показатели не соответствуют критериям постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. В связи с этим проводить массовые мероприятия, в том числе с участием зрителей на «Ростов Арене» 1 августа, невозможно, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Матч второго тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» намечен 1 августа. Стартовый свисток будет дан на «Ростов Арене"в 20:00 мск.

ИА REGNUM напоминает, что болельщик и также не смогли присутствовать на матче «Ростов» — «Динамо» (Москва) 23 июля по аналогичной причине (0:2).