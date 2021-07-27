Нью-Дели, 27 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавиа на парламентском заседании заявил, что вакцинация детей может быть начата в августе. Об этом сообщает 27 июля Dainik Bhaskar.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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Вакцинация детей от COVID-19 станет большим шагом к победе над коронавирусом, сказал министр.

На заседании также присутствовал премьер-министр страны Нарендра Моди. Правительство Индии считает, что несмотря на третью волну пандемии, школы должны возобновить работу.

Ранее глава всеиндийского института медицины доктор Рандип Гулерия заявлял, что вакцина для введения детям будет одобрена к сентябрю. В настоящее время проводятся финальные испытания.

Гулерия сказал, что индийские врачи завершили испытания вакцины «Зайдас Кадила» и ожидают одобрения регулятора. Вакцина Pfizer для детей уже одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). «Таким образом, ожидается, что с сентября мы начнем вакцинацию детей», — сообщил доктор.