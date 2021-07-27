Джакарта, 27 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Число пациентов, инфицированных коронавирусом в Индонезии, продолжает расти, хотя пандемия длится более 500 дней, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки эпидемия унесла жизни 2069 жителей Индонезии. Всего от COVID-19 в стране скончались 86 835 человек.

В Индонезии за последние 24 часа выявили 45 203 случая заражения коронавирусом.

По состоянию на 27 июля в Индонезии зарегистрировали 3 239 936 случаев заражения SARS-CoV-2.

Побороть коронавирус в Индонезии смогли 47 128 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 2 596 820 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что на островах Ява и Бали зарегистрировали 758 случаев заражения штаммом «Дельта».