В бюджете Петербурга образовался профицит
Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев текущего года бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год исполнен с профицитом, хотя в целом годовой бюджет Северной столицы был принят с запланированным дефицитом.
«Доходы города растут опережающими темпами. За полгода в казну уже поступило 364 млрд рублей — 55,3% от плана. По итогам полугодия профицит бюджета составил 25 млрд рублей», — сказал губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 27 июля.
Доходы бюджета Петербурга в январе-июне 2021 года увеличились на 23% по сравнению с тем же периодом 2020 года, собственные доходы города выросли на 25,8%. Даже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда еще не было пандемии, собственные доходы города выросли на 17,4%. Расходная часть бюджета-2021 пока исполнена на 339 млрд рублей, это 45% от плана и на 11% выше аналогичного показателя 2020 года.
Для справки: доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год установлены в размере 651,7 млрд рублей, расходы — 741,3 млрд рублей, дефицит бюджета составит 89,7 млрд рублей.
За полгода на борьбу с пандемией и поддержку системы здравоохранения израсходовано 9,1 млрд рублей, в основном это деньги резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. Большинство из этих средств пошло на увеличение коечного фонда, в том числе на строительство нового корпуса больницы Св. Георгия.
Губернатор подчеркнул, что при корректировках бюджета 2021 года и формировании бюджета на следующие три года особое внимание надо уделить социальным расходам.