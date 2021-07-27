Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев текущего года бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год исполнен с профицитом, хотя в целом годовой бюджет Северной столицы был принят с запланированным дефицитом.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Доходы города растут опережающими темпами. За полгода в казну уже поступило 364 млрд рублей — 55,3% от плана. По итогам полугодия профицит бюджета составил 25 млрд рублей», — сказал губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 27 июля.

Доходы бюджета Петербурга в январе-июне 2021 года увеличились на 23% по сравнению с тем же периодом 2020 года, собственные доходы города выросли на 25,8%. Даже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда еще не было пандемии, собственные доходы города выросли на 17,4%. Расходная часть бюджета-2021 пока исполнена на 339 млрд рублей, это 45% от плана и на 11% выше аналогичного показателя 2020 года.

За полгода на борьбу с пандемией и поддержку системы здравоохранения израсходовано 9,1 млрд рублей, в основном это деньги резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. Большинство из этих средств пошло на увеличение коечного фонда, в том числе на строительство нового корпуса больницы Св. Георгия.

Губернатор подчеркнул, что при корректировках бюджета 2021 года и формировании бюджета на следующие три года особое внимание надо уделить социальным расходам.