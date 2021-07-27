Бухарест, 27 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Электрическая версия хетчбэка Dacia Sandero будет представлена не раньше 2026 года. Об этом сообщает Italy24news со ссылкой на директора Motorization Alliance и Renault Electric Vehicle Engineering Филиппа Брюне.

Renault Renault Sandero R.S

Согласно новой стратегии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, компания будет постепенно переходить на выпуск электрифицированных моделей.

По словам Брюне, румынская компания также намерена постепенно переходить на выпуск электрокаров, однако при этом намерена сохранить «ДНК бренда».

Он добавил, что следующим шагом Dacia будет курс на выпуск гибридных моделей, поскольку, подчеркивает Брюне, «они являются отличным компромиссом для значительного сокращения выбросов CO2 и в то же время для снижения затрат».

Ранее исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ и глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что планов по выводу на российский авторынок моделей румынской марки Dacia у компании нет.

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