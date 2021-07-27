Токио, 27 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Российские пловцы Климент Колесников и Андрей Минаков вышли в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 100 метров вольным стилем. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dave Dugdale Плавание

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В четвертьфинальном заплыве Колесников показал результат 47,89 секунды, а Минаков — 48,00 секунды.

Всего в полуфинал вышли 16 спортсменов, заплыв пройдёт 28 июля. Финал в этой дисциплине состоится 29 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля Колесников стал серебряным призёром в плавании на 100 м на спине, проиграв 0,02 секунды Евгению Рылову.

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