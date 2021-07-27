ВОЗ перестала отслеживать российский штамм SARS-CoV-2
Женева, Швейцария, 27 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Российский штамм коронавируса (АТ.1) убран из списка для мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это 27 июля следует из данных на сайте ВОЗ.
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При этом указанная разновидность SARS-CoV-2 была выявлена в России в январе нынешнего года и включена в этот список 8 июля.
Также известно, что ВОЗ следит за штаммами с генетическими изменениями, могущими, предположительно, влиять на характеристики вируса и представлять опасность в будущем.
Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 194 785 032.