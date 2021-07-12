Киев, , 21:58 — REGNUM Для прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе нужна имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Об этом заявила 12 июля на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель заявила о медленном выполнении Минских договоренностей, подчеркнув, что сейчас сторонам «не хватает прогресса».

Напомним, что «формула Штайнмайера» по сути представляет собой механизм поэтапной реализации ряда положений Минских соглашений. Подтверждение Украиной готовности к урегулированию по этой формуле вызвало массовые протесты осенью 2019 года. Тогда ряд областных, районных и городских советов выступили против имплементации формулы, в стране прошли многочисленные акции протеста.