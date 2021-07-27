Токио, 27 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Все представители российской делегации на Олимпийских играх в Токио прошли тестирование на коронавирус, показавшее отсутствие у них инфекции. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

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«На сегодняшний день все тесты чистые. Все здоровы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число заразивших коронавирусом на Олимпиаде в Токио достигло 160 человек.

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