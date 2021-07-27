Вашингтон, 27 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Мужская сборная России по баскетболу 3×3 сыграет с командой Нидерландов в четвертьфинале на Олимпийских играх в Токио. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

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Российская команда заняла пятое место в группе, одержав три победы при четырёх поражениях. Сборная Нидерландов стала четвёртой в группе, одержав четыре победы при трёх поражениях. На групповом этапе российские баскетболисты проиграли голландцам со счётом 15:18.

На групповом этапе восемь команд провели по матчу друг с другом по круговой системе. Две лучшие напрямую вышли в полуфинал, а команды, занявшие 3−6 места, сыграют в дополнительных четвертьфиналах.