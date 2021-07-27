Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко полностью ревакцинировался от коронавирусной инфекции препаратом «КовиВак» и рассказал об этом 27 июля на своей странице в Instagram.

Instagram.com Губернатор Ленобласти ревакцинировался

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«Б — безопасность. Прошел ревакцинацию от ковида вторым компонентом вакцины. Берегите себя и близких», — подписал фотографию глава региона.

Также для сомневающихся он разместил фото прививочного сертификата. Из него следует, что в январе-феврале 2021 года губернатор впервые прививался препаратом «ЭпиВакКорона», а ревакцинироовался, как уже сказано, препаратом «КовиВак», получив обе дозы.

«Антипрививочников и ковид-диссидентов прошу не беспокоиться. В паспорт я записываю все прививки. В том числе от гриппа и пневмококка», — добавил Дрозденко.

На вопрос подписчика о том, как Дрозденко перенёс вакцинацию, губернатор ответил: «Спокойно. После первого укола было два дня лёгкое недомогание».