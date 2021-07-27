Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Заявление об увольнении по собственному желанию написала руководитель управления здравоохранения Ростова-на-Дону Ольга Мельникова. В отставку чиновница уходит с 28 июля.

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По информации из неофициальных источников, Мельникова покидает руководящий пост по семейным обстоятельствам в связи с переездом в другой город.

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Мельников возглавила горздрав в феврале 2021 года, сменив на этом посту Надежду Левицкую. До этого Мельникова работала в горбольнице 31 имени Семашко, больнице № 11.