Москва, 27 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Коренным образом справиться с COVID-19 в России пока не удаётся из-за не высоких темпов вакцинации, заявил 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что только вакцинация определенного процента населения поможет справиться с распространением инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 23 032 случая заражения коронавирусом, в результате общее число подтверждённых случаев достигло 6 172 812.

Наибольшее число случаев выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Накануне в стране выявили 23 239 случаев заражения.