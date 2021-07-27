Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Днем в среду, 28 июля, в городе пройдут кратковременные дожди, местами будут ливни, а также град и грозы с порывистым ветром. Об этом предупреждает 27 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дождь

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем в среду 28 июля в Санкт-Петербурге, преимущественно на западе, пройдут кратковременные дожди, грозы, местами ливни, град, при грозе порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет +10…+15 градусов, местами +17…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

Ранее сообщалось, что с 29 июля температура воздуха в Петербурге понизится.