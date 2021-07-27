Москва, 27 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Во вторник, 27 июля, в Москве и Подмосковье в связи с жарой и высокой пожароопасностью объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

34.mchs.gov.ru Жара

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Уточняется, что период предупреждения из-за температуры воздуха выше +30 °C будет действовать на территории российской столицы до 20:00 27 июля.

Также указывается, что в Московской области до 12:00 29 июля действует предупреждение о высокой пожароопасности 4-го класса, а местами — о чрезвычайной пожароопасности 5-го класса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что несмотря на то, что пик жары в России пройдет с 31 июля по 1 августа, возможность очень жарких дней в августе исключать нельзя.